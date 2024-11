Dolabella rebate desabafo de Luana Piovani sobre agressão: 'Vítima eterna'

Dado Dolabella respondeu o novo desabafo feito por Luana Piovani sobre a agressão que sofreu em 2008.

O que aconteceu

Durante uma participação no programa "Sem Censura", Piovani chorou ao recordar a agressão que sofreu do ex-namorado. "A maior dor que passei não foi ter sido agredida, foi o que a sociedade fez comigo depois. Eu estava em uma época que não era um movimento comum. Eu nunca aceitei a roupinha que a sociedade quis me vesti. Quando denunciei a violência, as pessoas me espezinharam, a sociedade me espezinhou, a empresa na qual eu trabalhava me tratou mal", lamentou.

Na época, a atriz alegou que Dado a empurrou após uma discussão em uma boate no Rio de Janeiro. A camareira Esmeralda de Souza teria tentado defendê-la, mas caiu e machucou o braço. O ator foi indiciado por lesão grave à camareira. O processo de agressão, no entanto, foi arquivado e Dolabella foi absolvido das acusações no início de 2024.