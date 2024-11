Carolina Dieckmann arrancou elogios de seus seguidores ao ostentar um corpo escultural enquanto curtia um dia de piscina.

O que aconteceu

A atriz aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro para fazer fotos e exibir seu abdômen trincado. As imagens publicadas em seu Instagram arrancaram elogios de seus seguidores como: "Maravilhosa" e "Que deusa".

Para curtir o momento, ela investiu um biquíni cortininha bem fininho com estampa de onça. Ela ainda combinou o look com um boné amarelo.