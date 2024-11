Bruna Linzmeyer sobre seu tipo de mulher: 'Bem diferentes'

Bruna Linzmeyer, 32, abriu o jogo sobre suas preferências amorosas.

O que aconteceu

Apesar de suas ex-namoradas serem bem diferentes, ela contou que existe algo em comum entre elas. "As pessoas que me interesso, mesmo as que já namorei e vocês conhecem, são todas bem diferentes umas das outras, diferentes de jeito, fisicamente, de idade. Uma amiga fez uma linha que conectava todas essas pessoas".

Atriz disse que se encanta por pessoas que "mandam bem no trabalho". "Todas as pessoas que já namorei mandavam muito bem no que faziam no trabalho, me encanto muito por pessoas que mandam bem no trabalho. Não é mandar bem no clássico, no comum que você espera, mas que tem uma linha própria, ou uma ética muito forte, ou um jeito de trabalhar muito próprio, que são muito inteligentes ou têm um olhar deslocado, fora da caixinha, sobre seu trabalho".