Bruce Willis sorri com as filhas em fotos após demência: 'Melhor pai'

Fãs se emocionaram com as fotos e agradeceram pelos registros. "Amo como vocês deixam o mundo saber como ela está e amo vocês por fazerem tanto isso", escreveu um seguidor. "Sou grato por essas fotos do seu maravilhoso pai, um homem com uma bela alma e coração. Obrigado por dividir isso conosco, fãs que o amam e se recordam dele", disse outro.

Bruce Willis foi diagnosticado com afasia e demência frontotemporal. O artista teve de se afastar dos trabalhos de Hollywood após o diagnóstico. Atualmente, ele tem sido cuidado pela esposa, Emma Heming, e as filhas.