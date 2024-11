Alice Wegmann curte cachoeira em meio às filmagens de 'Vale Tudo'

Nesta quinta-feira (28), Alice Wegmann mostrou que aproveitou banho de cachoeira em Foz do Iguaçu, em meio às filmagens do remake de Vale Tudo (Globo).

O que aconteceu

Nos Stories do Instagram, a artista publicou algumas fotos em que aparece tomando um banho em uma das cachoeiras de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde as primeiras cenas do remake estão sendo gravadas."