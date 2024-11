Leão: A Fazenda como reality piorou muito e descambou para o baixo nível

Segundo dados obtidos pelo Notícias da TV, parceiro do UOL, a 16ª temporada estreou em alta, com 6,8 pontos. Os números começaram a despencar a partir da terceira semana, quando o reality registrou 3,7 pontos em 5 de outubro — um sábado, dia mais fraco para as dinâmicas do reality.

A publicação afirmou que a queda se acentuou ainda mais depois da quinta semana, com a saída da atriz Julia Simoura, quando A Fazenda teve seu pior desempenho semanal.

Em A Fazenda 16, Sacha é apontado como um dos favoritos ao prêmio de R$ 2 milhões no reality show rural. No jogo, o peão tem protagonizado confrontos memoráveis com outros integrantes, como a advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho, o ex-jogador Zé Love e a ex-panicat Babi Muniz.

Após a eliminação dos três da atração, Sacha passou a bater de frente com outros peões, dentre eles, Sidney Sampaio, seu colega de profissão.

