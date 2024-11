Youtuber morre em nevasca após última mensagem comovente à avó; veja

O jovem também mandou um vídeo para um amigo mostrando como a nevasca e o vento estavam se intensificando. "Hoje, vai ficar pior. Jesus Cristo", afirmou De Beul na gravação, mostrando que a neve já tinha enchido seus sapatos e sua mochila. Segundo os relatos, ele teria ignorado os alertas dos amigos de que seria perigoso.

Storm chegou a pedir socorro para as autoridades, mas não conseguiu ser resgatado. Ele ligou para os serviços de emergência à noite, dizendo que estava machucado e que precisava de ajuda.

Storm De Beul dividia suas aventuras em seu canal no YouTube Imagem: Reprodução

O tempo adverso impossibilitou o resgate do youtuber e seu corpo foi encontrado em 30 de outubro. Quando o helicóptero pôde procurá-lo no dia seguinte, já era tarde demais. O aventureiro estava a alguma distância de sua barraca e com a mochila praticamente vazia.

A família ainda não sabe por que Storm deixou seu abrigo naquela noite. "Árvores caíram naquela noite. Talvez sua barraca tenha voado e ele não teve escolha a não ser começar a andar", cogitou Elisabeth Rademaker, mãe do jovem.