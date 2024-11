Virginia Fonseca revela susto durante voo em jatinho: 'Não passa nem Wi-Fi'

Virginia contou que o motivo do jato ter arremetido foi o tráfego aéreo da cidade. "Congestionamento aéreo que você só vê em São Paulo", comentou ela.

Minutos depois, Virginia celebrou o pouso bem-sucedido. "Agora sim, chegamos, SP. Graças a Deus", escreveu. A empresária também se divertiu com as reações dos passageiros com o susto.

O jatinho de Virginia e Zé Felipe foi um presente da influenciadora para o marido. O modelo é um Cessna Citation Excel modelo 560XL, que pode chegar a custar até R$ 35 milhões.