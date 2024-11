Supernatural na Netflix: detalhe diferente está incomodando os fãs da série

Diversas músicas precisaram ser trocadas na versão exibida pela Netflix. Foram substituídas faixas célebres e que fazem toda a diferença na história, uma vez que se tornaram ícones de momentos e personagens, como os principais Dean e Sam.

Castiel, Sam, Dean e o carro Baby em cena de Supernatural Imagem: Divulgação

"(Don't Fear) The Reaper", do Blue Oyster Cult foi substituída por "Death in the Valley", do The Death Riders no episódio Faith. Muitos usuários criticaram a escolha, pois a canção original daria muito mais emoção às sequências em Dean flagra a Morte indo atrás de ume mulher.

"In-A-Gadda-Da-Vida", do Iron Butterfly, precisou ser retirada para incluir "Good Deal", do Mommy and Daddy. Essa foi a escolha da Netflix para o episódio Skin. A música "Bad Moon Rising", do Creedence Clearwater Revival também não pode ser escutada na versão da gigante do streaming.

As alterações na trilha sonora da primeira temporada de "Supernatural" precisaram ser feitas por direitos autorais. O primeiro ano da série, por exemplo, só tinha direitos sob as músicas para DVD e televisão aberta, o que não cobre o uso dessas canções pelo streaming. Ou seja, grande parte das músicas precisaram ser alteradas quando a série foi colocada no catálogo da Netflix.

Todas as temporadas de Supernatural, com a trilha sonora original, estão disponíveis no Brasil pelo streaming da Max e também no Prime Video.