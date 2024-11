Sucessão do trono gera conflitos entre Rei Charles e Príncipe WIlliam

Rei Charles e seu filho, o Príncipe William, estão com a relação estremecida pela luta de poder, de acordo com uma reportagem do US Weekly.

O que aconteceu

Rei Charles, 76, foi diagnosticado com um câncer em fevereiro deste ano. Willian, seu filho primogênito, é o próximo a assumir o trono da família real britânica. De acordo com fontes da US Weekly, o assunto se tornou delicado entre os familiares da realeza, já que o príncipe se prepara para assumir o lugar do pai. "A relação deles mudou", disse uma fonte ao site.

Príncipe William, 42, já está em negociações sobre a troca de títulos e responsabilidades, além de se atualizar sobre assuntos do estado do governo do Reino Unido para uma "transição tranquila". "Os tempos modernos pedem uma monarquia moderna, e William tem sido ativo em conseguir isso", pontuou a fonte.