Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 28/11 a 7/12

Madalena desconfia da afirmação de Chico. Ana Lúcia reage satisfeita à preocupação de Jão com Cacá. Violeta fica furiosa com a ideia de Osmar. Miranda nega para Silvia qualquer envolvimento com anabolizantes. Osmar diz a Violeta que Jayme e Tereza irão trabalhar para eles. Madalena se aconselha com Cida. Jão não consegue falar com Madalena. Roxelle se insinua para Gigi. Silvia questiona Nando sobre os anabolizantes. Neuza se emociona ao saber que será avó. Violeta entrega uniformes para Jayme e Tereza. Gigi questiona Silvia sobre o diário de sua avó. Madalena confronta Jão.

Terça-feira, 3 de dezembro

Jão garante a Madalena que não sabia da gravidez de Cacá. Silvia mente para Gigi sobre o diário da avó. Osmar se anima com a confirmação de seu plano contra Madalena. Madalena se aflige com a felicidade de Jão ao falar sobre a paternidade inesperada. Chega o dia da festa na casa de Edson. Jão afirma a Sidney que dará todo o seu apoio a Cacá. Roxelle arruma Neuza para ir à festa com Jin. Osmar vai à casa de Doralice. Joyce tenta descobrir o segredo de Belisa. Edson se surpreende com a presença de Neuza. Jão leva Cida ao médico. Madalena comunica a Edson que houve um problema com a organização da festa.

Quarta-feira, 4 de dezembro

Jin ajuda Madalena. Rosana e Neuza trocam ofensas. Tati reclama com Osmar por tentar atrapalhar o evento de Madalena. Jão explica para Miranda o que está acontecendo com Cida. Nando reclama com Jin de sua proximidade com Tati. Belisa agradece Silvia por não ter revelado seu segredo para Gigi. Edson agradece Madelena pelo evento. Chico tenta convencer Cacá a reconquistar Jão. Roxelle chantageia Chico. Violeta constata que Osmar quer que Madalena, Doralice e Tati também morem em sua casa. Madalena encontra Jão na casa de Cacá e se incomoda.

Quinta-feira, 5 de dezembro