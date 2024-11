Maria Casadevall diz que passou por cirurgia após descobrir síndrome rara

A síndrome de Eagle é caracterizada pelo alongamento do estiloide, osso localizado na base do crânio. O crescimento fora do normal desse osso resulta em dores no rosto, no pescoço, na garganta e nos olhos.

Síndrome de Eagle é mais comum em mulheres com idade entre 20 e 40 anos. Segundo a organização sem fins lucrativos Mayo Clinic, cerca de 4% da população sofre com essa síndrome, mas nem todas as pessoas desenvolvem os sintomas.

O tratamento mais comum para a doença é a cirurgia de correção do processo estiloide anômalo. Pessoas com esse problema de saúde também podem realizar terapias para aliviar a dor e melhorar a qualidade de vida.