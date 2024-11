Jolie vence na Justiça e Pitt deverá entregar comunicações pessoais

Mas eu quero enfatizar novamente que Angelina nunca quis nada disso. Ela nunca apresentou queixa, ela deixou todas as propriedades deles, e foi ela quem tentou vender o negócio para ele em primeiro lugar. Até hoje, o Sr. Pitt nunca foi responsabilizado por suas ações e sempre controlou a vinícola, mas ele ainda exige mais. Ela quer que isso acabe, as crianças querem que isso acabe, e o Sr. Pitt deve se concentrar em curar sua família, não em processar.

O processo que Brad Pitt move contra a ex-esposa se dá pela suposta quebra de um acordo sobre a venda das parte de Jolie de uma vinícula, vendida em 2022 para a Tenute del Mondo. Segundo ele alega, eles tinham um acordo de não vender sem a aprovação um do outro.

O advogado finaliza dizendo que sua cliente pretende se "defender no tribunal, apresentando evidências necessárias para mostrar que as alegação de Pitt são comprovadamente falsas". Os representantes do ator não responderam ao pedido de comentário para a revista.