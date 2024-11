Já passou da hora de Fernando ser eliminado de A Fazenda

Fernando está com o pé na roça em A Fazenda 16 (Record). O peão foi puxado por Luana, a mais votada da casa, para disputar a permanência no programa. No Central Splash desta quarta-feira (27), a possível eliminação foi discutida — e desejada.

Para Kerline, essa roça é do Fernando. Ela acredita que, assim como Babi na última semana, sua saída é garantida.