Gusttavo Lima celebra retorno à TV após 8 anos em especial do SBT: 'Grato'

Gusttavo Lima e Leonardo no Natal do Embaixador Imagem: Rogerio Pallatta

O programa foi gravado no estúdio 1 do canal, com apresentação de Patricia Abravanel, Celso Portiolli e César Filho. Famosos como Silvia Abravanel, Gabriel Cartolano, Yudi Tamashiro e Carlos Alberto de Nóbrega foram alguns dos nomes presentes.

Em vestes de gala e com um palco montado em clima natalino, o cantor foi a estrela da atração. O especial vai ao ar no dia 17 de dezembro. Além disso, terá uma reprise no dia 24 de dezembro.

Dupla Hugo e Guilherme com o cantor Gusttavo Lima Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Natal do Embaixador: Gusttavo Lima grava especial de natal Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News