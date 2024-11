Final de Ritinha em 'Alma Gêmea' vai fazer você chorar

Felizmente, no final da trama, Ritinha ganha destaque na história e o valor que toda criança merece. Quando Kátia se casa com Crispim (Emilio Orciollo Neto), ela é levada pela mãe para morar no sítio.

Kátia (Rita Guedes), Ritinha (Caroline Smith) e Crispim (Emilio Orciollo Neto) em 'Alma Gêmea' Imagem: Reprodução/Globo

Assim, Kátia, Crispim e Ritinha passam a morar juntos e formam uma família feliz. Inclusive, o caipira assume a menina como sua filha e a trata com muito carinho.

Nos últimos instantes da novela, Kátia e Crispim aparecem com outras filhas também. A loira dá à luz mais meninas, que são chamadas carinhosamente pelo pai de 'anjas'.