Escorraçada, Luma viverá quatro surpresas inacreditáveis em 'Mania de Você'

Luma (Agatha Moreira) passará por uma mudança drástica em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Luma será expulsa da mansão de Mavi (Chay Suede) em breve. O vilão descobrirá que a comparsa tentou pegar o pendrive que o incrimina e não pensará duas vezes antes de escorraçá-la do local.