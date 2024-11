Após ter ônibus sabotado, Cida fica na mira da morte em 'Volta por Cima'

No capítulo de quinta-feira (28), da novela "Volta por Cima" (Globo), Cacá desiste de contar sobre a gravidez para Jão.

Violeta tem uma ideia para afastar Jayme de Osmar. Cacá desabafa com Chico. Lucas conversa com Sidney sobre seu namoro com Cida. Belisa implora que Silvia não revele seu segredo.

Rosana manda Rique espionar Nando e Jão. Gerson pensa se manterá a aliança com Violeta. Violeta manda um capanga sabotar o ônibus de Jayme.