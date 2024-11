Andressa Urach promete vingança contra Juju Ferrari: 'Tudo tem a sua hora'

Depois disso, a atriz pornô voltou a se pronunciar sobre o caso em sua conta no Instagram. "Essa mulher já tinha causado no meu aniversário me provocando, e agora de novo me provocou a noite inteira. Sabia que era festa do meu empresário e foi para me provocar. Ela tem muita sorte de eu estar em uma fase que não quero responder processo de agressão... então cuspi de raiva, mas a velha Andressa teria rasgado ela antes...".

Urach finaliza prometendo vingança. "Ela foi maldosa.... calma que tudo tem a sua hora... a vingança é um prato que se come frio...".