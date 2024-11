Travis Scott bate recorde com turnê mais lucrativa do hip hop: U$ 209,3 mi

Travis Scott, rapper dos Estados Unidos, bateu o recorde com turnê solo mais lucrativa do hip hop.

O que aconteceu,

A turnê "Circus Maximus" de Travis Scott bateu recorde com maior venda de bilheteria para um rapper solo. De acordo com a Billboard, a "Circus Maximus Tour", que terminou em 30 de outubro na Nova Zelândia, arrecadou U$ 209,3 milhões com a venda de 1,7 milhões de ingressos em todo o mundo.

Além da turnê, Travis também chegou ao topo da Billboard 200 em agosto, com a mixtape "Days Before Rodeo". O rapper de 33 anos se apresenta no festival Coachella em abril de 2025.