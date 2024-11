Solteiros, Rafa Kalimann e Nattanzinho estariam 'se conhecendo melhor'

Rafa Kalimann, 31, e Nattanzinho, 26, estariam 'se conhecendo melhor', dias após terminarem seus respectivos relacionamentos.

O que aconteceu

No mesmo dia em que o cantor confirmou o término de seu relacionamento com Layla Samylle, surgiram rumores de que ele estaria 'conhecendo' a atriz e influenciadora. A informação foi compartilhada pelo perfil do Instagram Condomínio da Fifi, que conversou com fontes próximas aos artistas.

Nattanzinho teria ido para a casa de Rafa Kalimann após o show Amigas, de acordo com o perfil. Os dois ainda teriam viajado juntos para São Paulo no jatinho do cantor, para o lançamento da nova música do artista com MC Daniel.