Simone Mendes se apresentará no Prêmio Multishow

Simone Mendes vai se apresentar no Prêmio Multishow 2024.

O que aconteceu,

A cerimônia do Prêmio Multishow acontece no dia 3 dezembro e será transmitido pela TV. Simone Mendes se apresentará antes da entrega de troféis.

Cantora também concorre na categoria de sertanejo do ano com os singles "Dois Tristes" e "Mulher Foda", além brega do ano com "Daqui Pra Sempre", parceria com Manu Bahtidão. Além de Simone, Gloria Groove e Ferrugem também se apresentarão juntos em um show de pagode.