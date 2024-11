Sidney critica peões do G4: 'Muita hipocrisia e discurso vazio'

Fernando pontuou. "Acho que eles vão crescer para cima do Albert.Talvez eles façam uma revisão rápida de jogo."

Gilsão respondeu. "Tomara. Só assim ele [Albert] se posiciona no jogo."

Sidney comentou. "Não tem mimimi. O jogo do Albert é declarado contra o G4 e contra a gente velado. Não sei contra nós todos unanimamente. Ele está jogando sozinho e é só ele que importa. E ele faz seus aliados de acordo com a coerência do seu jogo, por exemplo, como a Flor."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após eliminação de Babi? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Fernando Presto Reprodução/PlayPlus Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Flora Cruz Reprodução/Instagram Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Juninho Bill Antonio Chahestian/RECORD Luana Targino Reprodução/Instagram Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação

