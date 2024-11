Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 27/11 a 7/12

A novela não será exibida em virtude do futebol.

Segunda-feira, 2 de dezembro

Clarice leva Beatriz a um restaurante chique, e percebe o constrangimento da menina. Beatriz desabafa com Glorinha sobre a distância que sente de Clarice, e pede que a amiga a acompanhe ao jantar na casa de Juliano. Teresa se emociona com o amor de Jacira por Eugênia. Guto se sente pressionado a corresponder ao amor de Eugênia. Ronaldo leva Celeste ao encontro de Genoca, e Mauro se apresenta. Edu lamenta a ausência de Olívia/Celeste no encontro marcado. No jantar em homenagem a Beatriz, Basílio finge interesse em Lígia, e comenta com Beto. Beto confronta Basílio e deixa o jantar.

Terça-feira, 3 de dezembro

Zélia descobre que Maristela, Bia e Juliano armaram contra Beto e Beatriz. Carlito se decepciona com a atitude de Ana Maria. Celeste fica frustrada ao pensar que Mauro é Genoca. Edu lamenta com Guto a ausência de Olívia/Celeste no encontro marcado pelos dois. Raimundo cuida de Beto, que se culpa por ter deixado Beatriz sozinha no jantar de Maristela. Beatriz é avisada da internação de Basílio, que culpa Beto por seus ferimentos. Marlene confronta Carlito sobre o uso indevido da motocicleta da perfumaria. Maristela orienta Bia a plantar a boina roubada de Beto na casa de Raimundo, e Zélia ouve. Zélia ameaça Maristela. Beatriz acusa Beto de mentir para ela e agredir Basílio.

Quarta-feira, 4 de dezembro