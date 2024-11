Liam Payne teria pedido 9 uísque e cocaína antes de sua morte, diz site

O cantor teria começado a agir de forma inapropriada no lobby do hotel cerca de uma hora depois que Nores pagou as garotas de programa. Então, foi quando três homens carregaram o cantor de volta para seu quarto.

Trancado no cômodo, Liam teria se sentido preso e tentado fugir de lá pela varanda do quarto. Foi quando o artista teria perdido a consciência e caído do terceiro andar do prédio. Ele não resistiu e morreu em decorrência de politraumatismo e hemorragia interna e externa.