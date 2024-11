Justin e Hailey Bieber rebatem rumores de divórcio: 'Dão risada'

O casal celebrou seis anos de casamento em setembro. A modelo comemorou a data com balões, velas românticas e uma declaração ao cantor no Instagram. "Te amo, bebê", escreveu Hailey, com uma foto do casal em que dizia "6 anos".

Quem está ao redor ainda diz que a chegada do bebê só fortaleceu o casamento. "Eles parecem ainda mais apaixonados... [Justin] está numa bolha de felicidade desde que o bebê Jack nasceu. Ele quer focar em ser um bom pai e marido", disse uma fonte para a revista na época.