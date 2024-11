'Garota do Momento': Teresa morre do coração no meio do programa do marido

Ela começa a ver a sujeira do estúdio. "A arquibancada não está alinhada corretamente. E tem uma teia de aranha no refletor", repara.

Na plateia, a mãe de Eugênia (Klara Castanho) fica nervosa com as atitudes das outras pessoas. "Aquela senhora de vermelho jogou o saco de pipocas dela no chão, caiu ali atrás", comenta ela no microfone.

Alfredo Honório tenta pegar o microfone da esposa e colocar ordem no programa, mas não tem sucesso. Teresa começa a ser vaiada pela plateia que joga vários objetos em sua direção.

Até mesmo um sutiã vai parar no rosto da esposa de Alfredo Honório. Com a confusão, Teresa passa mal e desmaia nos braços do marido.

Teresa (Maria Eduarda Carvalho) desmaia nos braços de Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch) em 'Garota do Momento' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.