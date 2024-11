Fiuk lamenta morte do avô materno: 'Virou uma estrelona no céu'

Fiuk, 34, lamentou nas redes sociais a morte de seu avô paterno, Kevork Boghos Kartalian.

O que aconteceu

O idoso era pai da artista plástica Cristina Kartalian, 64, e faleceu no último domingo (24). "Ontem foi um dos dias mais especiais de toda a minha vida. Comecei a gravação do filme dos meus sonhos. [Mas] ao mesmo tempo, foi um dia de muita dor. Meu avô se foi. Meu avô virou uma estrelona no céu", lamentou o ator e cantor, em uma sequência de vídeos publicados nesta segunda-feira (25) nos stories de seu Instagram.

Fiuk contou que tinha uma relação especial com Kevork e que este sempre o apoiava e incentivava em seus projetos. "Meu avô sempre acreditou muito em mim, sempre conversou muito comigo e me abriu os olhos para pessoas da minha própria família, de várias coisas que eu nem enxergava. Ele sempre esteve comigo. Tenho certeza de que o que ele mais ia se orgulhar era de me ver tendo força, feliz gravando... As últimas palavras dele foram de força e motivação, para eu continuar e acreditar, para não desistir dos meus sonhos por conta de outras pessoas. Para eu ser sempre honesto e consistente."