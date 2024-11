De lingerie, Carolina Dieckmann troca de roupa e recebe elogios

Na manhã desta terça-feira (26), Carolina Dieckmann compartilhou um vídeo em que aparece de lingerie.

O que aconteceu

A atriz fez um "Getting Reay With Me" ("Arrume-se Comigo", em inglês), e aparece usando lingerie preta, antes de vestir um look de oncinha.

"Com minha oncinha preferida, estampada and monocromatica, e aí, curtiu?", escreveu na legenda.