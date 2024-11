Com a mãe do lado, Tomás realiza 3 grandes sonhos em 'Mania de Você'

A vida de Tomás (Paulo Mendes) vai sofrer uma reviravolta surpreendente em "Mania de Você".

O que vai acontecer

Tomás decide mudar de vida para encarar o desafio de ser pai. Ele se mostra animado para construir seu futuro ao lado de Evelyn (Gi Fernandes) e ainda mais para receber o bebê que chegará ao mundo.