Casado pela 7ª vez, Fábio Jr. renova votos com a esposa, Fernanda Pascucci

Casados há oito anos, Fábio Jr., 71, e Fernanda Pascucci, 45, renovaram os votos matrimoniais e compartilharam nesta terça-feira (26) registros do evento.

O que aconteceu

Na gravação, o cantor e a esposa usam chapéus de Mickey Mouse e Minnie, casal icônico do universo Disney. "Um pedacinho da nossa renovação de votos de 8 anos Do nosso jeito: de verdade, divertido e diferente. Te amo!", escreveram eles, em publicação conjunta no Instagram.

Filha do 'noivo', Cleo Pires, 42, parabenizou-os nos comentários da publicação. "Amo vocês", derreteu-se a atriz.