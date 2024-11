'Alma Gêmea': plano cruel transforma casamento de Vera em enterro

Cristina coloca o veneno no copo de Serena. Serena concorda em brindar com Cristina. Agnes exige que Cristina beba do copo de Serena. Cristina quebra o copo e vai embora. Cristina confessa a Rafael que queria acabar com Serena e que ele ainda vai amá-la, deixando-o pasmo. Cristina combina com Ivan sequestrar Serena e exigir as joias como resgate.