Alec Baldwin sobre morte de diretora: 'Coisa mais difícil que enfrentei'

Ele disse torcer para que "Rust" seja lançado e que parte da renda arrecadada vá para o marido de Halyna, Matt Hutchins. "Não assisti a versão final do filme. Recebi apenas uma versão preliminar no início, antes das coisas ficarem mais conturbadas e difíceis. Espero que o filme seja vendido e que ele receba seu dinheiro. Todos fizemos um acordo com ele e queremos cumpri-lo".

Baldwin ressaltou que pretende deixar esse episódio no passado e focar em sua família. "Os últimos dois anos dessa situação simplesmente me desgastaram, me drenaram. Tenho a obrigação como qualquer outro homem que é pai, temos a obrigação de dedicar o melhor de nós para nossos filhos. E essa tem sido a parte mais difícil para mim".

Alec Baldwin chegou a ser indiciado por homicídio culposo pela morte de Halyna Hutchins. O processo contra o ator, no entanto, foi arquivado pela Justiça dos Estados Unidos, sob a alegação de que não foram apresentadas provas suficientes para dar prosseguimento à ação.