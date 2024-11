Saryne: Briga por bezerro expõe hipocrisia de Albert, que caiu na armadilha

Quando você aponta um dedo para alguém, tem outros apontados para você. E o que ele mais fez aí dentro dessa casa foi apontar o dedo para os outros, como um juiz ali dentro, na tentativa de aparecer no jogo. Lembra da Suellen, o quanto ela era baixa e subterrânea e fez um super discurso? Então, quando você quer ser muito professor moralista, quando você quer ser muito... As pessoas te pegam no pulo e foi isso que o G4 fez com ele. Bárbara Saryne

O colunista Chico Barney concordou com a análise de Saryne. "É verdade. É a hipocrisia do Albert."

