Vera Fischer mostra rosto sem maquiagem e agradece carinho dos fãs

Vera Fischer, 77, surpreendeu ao publicar uma foto do seu rosto sem maquiagem, na tarde desta segunda-feira (25). A atriz foi elogiada pelos fãs.

O que aconteceu

Vera Fischer explicou que está se recuperando de uma forte gripe causada pelo vírus Influenza e, por isso, esteve distante das redes sociais: "Fiquei alguns dias sem aparecer por aqui, não é meus amados? Pensei que talvez vocês pudessem estar preocupados, então lá vai? Influenza. Vírus forte que me deixou completamente prostrada. Estou quietinha, me recuperando, medicada e ingerindo muito líquido", explicou.

A atriz agradeceu os fãs pelo carinho. "Tirei essas fotos sem make e sem filtro, mas confiante de que vou ficar boa logo. Quero agradecer todo o carinho que vocês me enviam todos os dias, as palavras bonitas e a gentileza sem fim. Se cuidem, please. A qualquer sintoma de febre, tosse ou mal estar, corram pro médico, porque não é brincadeira! Vou dando notícias".