Tiago Ramos volta a suplicar perdão à mãe de Neymar: 'Mulher da minha vida'

No último domingo (24), Tiago se mostrou desesperado ao descobrir que havia sido bloqueado pela ex. "P*rra, a Nadine me bloqueou. Eu amo você. Você é a mulher mais linda que eu já conheci. Espero que não tenha namorado. Você é a minha outra metade. Eu te amo", publicou ele no X (antigo Twitter).