Taís Araújo surge pela primeira vez como Raquel, de 'Vale Tudo'; veja foto

A primeira foto de Taís Araújo como Raquel, a protagonista do remake de "Vale Tudo" (Globo) foi divulgada pela prefeitura de Foz do Iguaçu, no Paraná.

O que aconteceu

Taís Araújo já gravou as primeiras cenas como Raquel Accioli em Foz do Iguaçu. A cidade paranaense, que abriga a parte brasileira das Cataratas do Iguaçu, um dos Patrimônios Mundiais da Humanidade (UNESCO).

A atriz nunca escondeu seu desejo de viver a personagem que foi de Regina Duarte em 1989. Em outubro foi confirmada a escalação da esposa de Lázaro Ramos no icônico papel. Bella Campos viverá Maria de Fátima, vivida por Glória Pires na primeira versão.