Rita Guedes abre o jogo sobre decisão de não ser mãe: 'Fui cobrada'

Rita Guedes, 52, abriu o jogo sobre optar por não ter filhos.

O que aconteceu

Em entrevista ao jornal Extra, a atriz conta nunca ter se preocupado com qualquer tipo de rótulo. "As cobranças eu deixo para os outros. E não pego pra mim. Jogo muita coisa fora. Sei bem quem eu sou, sei do meu trabalho. Fui muito cobrada para casar, para ter filhos, para dar netos para minha família. Cobrança comigo não dá certo! Acho cansativo."

De volta na terceira temporada de "Arcanjo renegado" (Globoplay), na pele da governadora Manuela, a artista afirma que a personagem representa um marco em sua trajetória. "Essa série é muito importante pra mim e me deu a oportunidade de fazer algo diferente do que já fiz na minha carreira. Já estou gravando a quarta temporada e também farei a quinta. Manuela é uma mulher que passa por muitos percalços e traições. Mas ela não desiste! Eu também sou perseverante como ela".