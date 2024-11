Murilo Huff estabeleceu 'limite máximo' para ficar longe do filho, Léo

Murilo Huff, 29, não gosta de ficar longe de seu filho, Léo, 4, por mais de dez dias. O cantor revelou que sempre faz questão de priorizar o pequeno, mesmo com a agenda cheia.

"Eu tenho um limite para ficar viajando, sabe? No máximo dez dias e eu já tenho que voltar para casa", diz Murilo, em conversa com jornalistas nos bastidores do festival Caldas Country, em Caldas Novas (GO), onde se apresentou no sábado (16).

Ele conta que é raro emendar dez dias de trabalho, mas que isso tende a acontecer durante à época de São João. "No restante do ano, toda semana eu estou em casa. É super tranquilo. Ele [Léo] já entende que o papai viaja para trabalhar, e está tudo certo. A gente se fala todo dia por telefone."