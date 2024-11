Mãe de Gugu Liberato revela que ele tinha aneurisma: 'Ninguém sabia, só eu'

Maria do Céu, mãe de Gugu Liberato, revelou que o apresentador tinha um aneurisma na cabeça — ele morreu em 2019, em decorrência de um acidente doméstico.

O que aconteceu

Maria contou que apenas ela sabia sobre a doença do filho. "Ele tinha aneurisma na cabeça. Ninguém sabia, só eu. Ele tinha ido ao médico e ele disse que é aneurisma. Nõ pode bater, pois se bater estoura", relatou Maria no Gugu, Toninho e Augusto, no streaming +SBT.

A mãe de Gugu não revelou quando o filho foi diagnosticado com o aneurisma, nem se ele chegou a fazer algum tratamento. Maria do Céu abordou esse detalhe da vida do filho ao falar sobre o acidente fatal que resultou na morte do apresentador. Ela, no entanto, não disse se o aneurisma rompeu na queda sofrida pelo famoso e isso pode ter levado ao óbito.