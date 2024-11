Irene Ravache crítica influenciadores em novelas. 'Não funciona'

A presença de influenciadores em novelas é mais uma vez alvo de críticas por parte de artistas renomados. Desta vez, a crítica foi feita por Irene Ravache, em entrevista ao jornal O Globo no domingo (24).

O que aconteceu

Irene Ravache criticou a escolha de influenciadores digitais como parte de elencos de novas novelas da TV Globo. "Você não chega no [hospital] Albert Einstein dizendo: "Tenho o maior jeito para fazer cirurgia' e atende a um paciente. Mas é o que acontece com a minha profissão. Todo mundo acha que pode chegar e fazer. Não é assim. Tanto que não funciona. O problema é de quem concorda e coloca essas pessoas nessa posição".

Irene está longe das novelas desde o remake de "Éramos Seis", em 2020. Ela revelou que já não tem mais o costume de assistir as tramas, tudo porque perdeu o interesse. "Não tenho acompanhado as novelas. Nada contra, mas estou fazendo outras coisas. As séries me agradam mais".