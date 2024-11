Fernanda Torres mostra ida a túmulo de Eunice Paiva: 'Fui agradecer'

Fernanda Torres, 59, mostrou que foi ao túmulo de Eunice Paiva (1929 - 2018), a quem interpreta no filme "Ainda Estou Aqui".

O que aconteceu

A atriz disse que a visita aconteceu há um ano, quando as filmagens do longa chegaram ao fim. "Fui sozinha agradecer a essa grande brasileira, pela honra de tê-la encarnado no cinema. Obrigada, Eunice", escreveu Fernanda.