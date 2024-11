Diddy terá cardápio especial para o Dia de Ação de Graças na prisão

O Menu do Dia de Ação de Graças de P. Diddy na prisão foi revelado nesta segunda-feira (25) pela revista People.

O que aconteceu

O dia de Ação de Graças de P. Diddy na prisão será a partir das 6h da manhã com frustas, cereais e doces.

Seu almoço conta com pratos semelhante aos servidos no dia de Ação de Graças. O menu contará com purê de batata, vegetais mistos, molho de cranberry, pãezinhos, além de peru assado ou tofu picante. Tortas variadas também estarão disponíveis.