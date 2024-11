Belo explica choro em show após divórcio de Gracyanne: 'Amor da minha vida'

Belo, 50, explicou por que chorou em show do Soweto, em abril de 2024, após o fim de seu casamento com Gracyanne Barbosa, 41.

O que aconteceu

Cantor explicou que a turnê de reencontro do Soweto foi feita com sentimentos conflitantes para ele. "Eu estava celebrando a vida dos meus amigos, os caras que me colocaram no mercado nacional, que é o Soweto, e isso eu nunca vou esquecer", iniciou, em entrevista ao Fantástico, no domingo (24).

Ele ressaltou que ao mesmo tempo vivia o término de seu casamento. "Eu estava passando por uma separação também, estava me separando de uma pessoa com quem eu convivi por 16 anos, o amor da minha vida. Foi um misto de sentimentos, não tive como me conter".