Após ir contra Rosana, Nando começa a trabalhar em lugar inusitado

No capítulo de terça-feira (26), da novela "Volta por Cima" (Globo), Madalena questiona Cacá sobre sua possível doença.

Nando pede para ser membro do Dragão Suburbano, e Jão se surpreende. Joyce finge esnobar Osmar. Violeta se irrita com Armando. Nando posta uma foto dele com Jão em suas redes sociais, e Rosana se enfurece.

Moreira dá dinheiro para os capangas de Gerson. Armando tenta negociar a sua soltura. Tati vai à casa de Jão falar com Jin. Gigi se anima ao saber que Silvia mandou abrir o diário de sua avó.