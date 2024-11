Após polêmica por look em festa, Virginia curte piscina e exibe tanquinho

Virginia Fonseca, 25, publicou novas fotos nas redes sociais neste domingo (24) exibindo seu corpo e o abdome definido.

O que aconteceu

A influenciadora aproveitou o fim do domingo para curtir a piscina de sua casa à noite: "Finalizando o domingão assim."

Nas imagens, Virginia aparece sorridente usando um biquíni verde e mostrando o abdome trincado. Ela também posou com Maria Flor, 2 — filha do meio com Zé Felipe, 26.