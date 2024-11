Ludmilla ganha fralda de fã em show: 'Para o baby Brumilla'

Ludmilla ganhou um presente inusitado de um fã durante um show neste sábado (23), na turnê Numanice, em Salvador: um pacote de fraldas.

O que aconteceu

Ludmilla viu o fã segurando as fraldas na plateia e pediu para ele jogar o presente no palco. Rindo e brincando com o fã, a cantora pegou as fraldas e entregou para um funcionário do show. A cantora anunciou a gravidez de sua mulher, Brunna Gonçalves, no início deste mês.