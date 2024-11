'Guerra Civil': produção hollywoodiana com Wagner Moura chega ao streaming

Kirsten Dunst e Wagner Moura no filme "Guerra Civil", que estreia em 2024 Imagem: Divulgação

A escolha por Wagner Moura

O diretor Alex Garland optou pelo ator brasileiro pela leveza que ele conseguiria trazer ao mundo intenso do filme. "O lance sobre o Wagner é que tem algo meio charmoso sobre ele, mas também traz um tipo de humor gentil e divertido. Eu queria alguém que interpretasse uma pessoa que tem um trabalho extremo, mas tem um jeito tocante de levar a vida", disse ele, segundo a Max.

O título faz parte da franquia Do Cine Pra Max, que disponibiliza no streaming os mais recentes sucessos de bilheteria do cinema. "Guerra Civil" passou a ser considerado o quinto filme mais lucrativo da produtora A24 após faturar mais de US$ 70 milhões (R$ 407 milhões).