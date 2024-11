Lívia Andrade come 'bolsa e bota' nos EUA: 'Um jantar muito louco'

Lívia Andrade compartilhou alguns registros de um restaurante que produz os viralizados bolos em formato de objetos realistas.

O que aconteceu

Em sua passagem por Nashville, nos Estados Unidos, com seu namorado, Marcos Araújo e amigos, Lívia teve um jantar diferente. O espaço serviu-lhe um bolo em formato de bota country dourada e uma bolsa rosa, ambas levando os logos da grife Louis Vuitton.

A apresentação dos doces também proporcionava uma experiência excêntrica. As sobremesas vinham em caixas cheias de luzes, fumaça e decoradas com o logotipo da grife. "Você pode ver os detalhes. O sabor é muito melhor, eu prometo", disse o garçom ao servir a bolsa e mostrar que os "LV" da marca estavam estampado em relevo no doce.