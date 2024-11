Yudi Tamashiro e Mila Braga anunciam gravidez

Yudi Tamashiro e Mila Braga esperam o primeiro filho.

O que aconteceu

A gravidez foi anunciada em meio à gravação do primeiro DVD em dupla, "O Trono". "Como a gente achava que ia demorar um bom tempo para Mila engravidar, começamos a projetar o DVD. O plano era gravar em janeiro. Só que a gente veio para Fortaleza para compor as músicas e ela já vinha há um tempinho se sentindo diferente. Até chorando do nada, coisas que ela não sentia no dia a dia", contou Yudi ao Portal Leo Dias.

O casal se conheceu ainda quando crianças, aos 7 anos, quando entraram para a mesma agência de talentos. Começaram a namorar na adolescência e ficaram seis anos juntos. "Chegamos até a noivar, mas como éramos muito jovens e imaturos não deu certo naquele momento e Deus interrompeu ali. Ficamos oito anos sem nos vermos", explicou.